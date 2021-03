L'Italia uscirà per ultima dalla pandemia. La drammatica profezia di Matteo Bassetti

12 marzo 2021 a

a

a

No al lockdown di Pasqua per non ripetere lo stesso errore già commesso durante l’ultimo Natale. Il responsabile di Malattie Infettive dell'Ospedale San Martino di Genova Matteo Bassetti è stato intervistato da Telenord e ha puntato il dito contro le previste chiusure pasquali: “Eppure Natale avrebbe dovuto insegnarci qualcosa, abbiamo fatto un lockdown generalizzato passando dall'arancione al rosso, poi di nuovo all'arancione e via così, facendo una grande confusione e non riuscendo a farlo rispettare. E adesso pensiamo di riproporlo anche a Pasqua”.

Il Lazio è a un passo dalla chiusura totale

L’infettivologo ha poi lanciato un drammatico allarme, che sa di amara profezia: “Purtroppo questa è l'Italia e ce ne dobbiamo fare una ragione. Se le cose vanno peggio che in altri paesi, ci si facciano anche le domande del perché questo succede. L'Italia è stata il primo paese occidentale ad affrontare la pandemia, ma sarà anche l'ultimo a uscirne”.

"Bisogna fermarsi". Astrazeneca, il virologo preoccupatissimo: situazione drammatica

“Bisogna - ha proseguito Bassetti - avere ancora pazienza per le prossime quattro settimane. Tra l'altro il mese prossimo dovrebbe incrociarsi con il progredire della campagna vaccinale, più vaccini riusciamo a fare in questo primo periodo e prima vedremo la luce. La situazione in Liguria non è come quella che mi dicono si stia verificando in altre regioni. Noi siamo un po' circondati visto che in Piemonte e in Lombardia le cose sembrano andar male mentre noi qua abbiamo numeri un po' più alti rispetto a due o tre settimane fa ma nulla a che vedere - conclude l’infettivologo - con i numeri di Brescia, di Bologna o dell'Umbria".

"Paragiornalista e tuttologa", la pessima figura social della Lucarelli

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.