Disavventura per Gianni Morandi: cade sul fuoco e viene ricoverato d'urgenza in ospedale per ustioni

Spiacevole disavventura per Gianni Morandi a causa di un brutto incidente domestico. Il cantante, 76 anni, è rimasto ustionato mentre, al lavoro nei suoi terreni a San Lazzaro, è inciampato sul fuoco che aveva acceso per bruciare delle sterpaglie. L’ex presidente onorario del Bologna ha perso l’equilibrio all’improvviso ed è caduto in avanti, riparandosi il corpo con le mani, che hanno quindi riportato le lesioni più serie.

Al momento dell’accaduto Morandi era da solo: malgrado la paura e il dolore, è corso a casa a chiedere aiuto. Sono subito stati allertati i soccorsi e Morandi è stato trasportato d’urgenza in ambulanza all'ospedale Maggiore del capoluogo emiliano, dove è stato subito visitato: considerata l’ustione, in particolare a una mano, è stato deciso il trasferimento al Bufalini di Cesena, centro specializzato in grandi ustionati.

Il musicista non è in pericolo. Morandi poco prima dell'incidente aveva postato su Facebook una foto sorridente con i guanti da lavoro: "11 marzo. Lavori in campagna. Finalmente ho trovato i guanti della mia misura…" e durante le ore concitate del ricovero in ospedale, con la sua consueta ironia, ha avuto modo di scherzare con i sanitari sull’accaduto. E i medici hanno anche avuto la possibilità di scattare un selfie con un’icona della musica.

