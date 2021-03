Fuori dal Coro, esplode lo scandalo delle mascherine pericolose. Tutti i codici, l'esperto: "Ci hanno fatto ammalare"

09 marzo 2021 a

La puntata di stasera, 9 marzo, di “Fuori dal Coro” su Rete4 ha come tema principale le “mascherine pericolose”, “farlocche”. La domanda che fa il giornalista è: quante persone sono morte solo perché indossavano una mascherina difettosa o non idonea a proteggere dal Covid? La scorsa settimana, la trasmissione di Giordano aveva denunciato il fatto che le mascherine riportanti il codice 1282 facevano capo a una società che al massimo poteva certificare trattori. Proprio così. Quelle mascherine, dunque, non sono sicure.

Questa settimana, invece, la redazione di “Fuori dal Coro” ha scoperto che anche le mascherine che riportano il codice 2037 sono potenzialmente pericolose, perché non proteggono adeguatamente dal virus. Il motivo? Fanno capo ad un ente che si occupa di materiale aerospaziale. Fatte controllare da alcuni esperti, il responso è agghiacciante: “Mettere in giro queste mascherine è come fare una tentata strage… Una mina vagante”. Per quale motivo? Perché invece i filtrare il 94% filtra solo il 58%: in pratica lascia passare quasi tutto, virus compreso.

Non solo: indossandola, si fa anche fatica a respirare. “Se la indossa un cardiopatico muore”, dice l’esperto. Anche la norma stampata sulla mascherina è sbagliata. Sono quindi farlocche e possono essere comprate ovunque. L’azienda in questione, di Latina, è stata sanzionata e ha smesso di produrre questi dispositivi. Ma intanto l’Italia è invasa da queste mascherine pericolose. L’ultimo codice pericoloso è il 2163: le mascherine con questo codice sono certificate da un ente turco sotto indagine da parte dell’antifrode europea. L’esperto che l’ha analizzato è categorico: “Questa mascherina fa schifo, è pericolosa e per di più viene venduta anche in alcune farmacie". E intanto il ministro della Salute Roberto Speranza che fa?

