Parlamento europeo, blackout e seduta sospesa. L'europarlamentare Rinaldi sfotte: "Ma le bollette..."

09 marzo 2021 a

Black-out nel Parlamento Europeo e la seduta dell'Aula, rimasta al buio, viene sospesa. Il ko tecnico fa saltare tutti i collegamenti e parte la denuncia dell'europarlamentare Antonio Maria Rinaldi che su Twitter dà la notizia e cinguetta con sarcasmo: "Fra un contratto e l’altro sui vaccini vuoi vedere che si sono scordati di pagare le bollette?

BREAKING NEWS: Il Parlamento Europeo in blackout. Sospesa seduta in Aula e saltati tutti i collegamenti. Fra un contratto e l’altro sui vaccini vuoi vedere che si sono scordati di pagare le bollette? pic.twitter.com/MdEdAOo3VU — Antonio M. Rinaldi (@Rinaldi_euro) March 9, 2021

L'incidente tecnico diventa il pretesto per denunciare il caos vaccini esploso in Europa con la Commissione che avrebbe commesso due errori cruciali in piena pandemia da coronavirus firmando contratti poco chiari con le case farmaceutiche e attendendo troppo tempo prima di firmarli, facendosi così sorpassare da altri Paesi e dimostrando una grave debolezza geopolitica.

