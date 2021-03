“Fuori dal Coro”, Mario Giordano umilia il ministro della Salute Roberto Speranza: “Il suo libro sul Covid sparito”

09 marzo 2021 a

Inizia la puntata del 9 marzo di “Fuori dal Coro” su Rete4 e si intravede il cartonato del ministro della Salute Roberto Speranza vestito da Mago Merlino. Il perché è presto svelato dal conduttore, il giornalista Mario Giordano: “Un anno dopo il lockdown, sembra non sia cambiato nulla. Però noi dobbiamo avere speranza - dice ironizzando sul cognome del ministro - perché noi abbiamo Speranza al ministero della Salute. Che è più di un ministro, è quasi un profeta. E’ uno che le azzecca tutte: lui è un mago”. Da qui l’immagine del Mago Merlino.

Ma a cosa si riferisce esattamente Giordano? Il giornalista fa un rapido excursus delle dichiarazioni del ministro. Il 31 gennaio 2020 si cominciava a parlare della pandemia e “il mago Speranza” disse così: “La situazione è sotto controllo”. Poi il 21 febbraio 2020 disse: “L’Italia è pronta”. Ma poi, continua Giordano, i fatti di marzo e di aprile 2020 dimostrarono che non era affatto così. Ma il “mago Speranza” non si arrese e il 13 maggio 2020 dichiarò: “L’Italia è un Paese più pronto…". E poi l’affondo del giornalista: “L’Italia gli sembrò un Paese talmente pronto che il ministro come passò l’estate secondo voi? A preoccuparsi di come fare arrivare i vaccini? A preparare il piano vaccinale? Di organizzare nuove terapie intensive per gli ospedali che oggi sono di nuovo in difficoltà? No. Lui ha passato l’estate a scrivere un libro intitolato 'Perché guariremo' per spiegare come si guarisce dal Covid”.

“Solo che - continua sarcasticamente Giordano - l’uscita del libro era prevista per ottobre e il 'mago Speranza' non aveva previsto che la pubblicazione avrebbe coinciso con la seconda ondata della pandemia”. E quindi che fine ha fatto questo libro che avrebbe dovuto celebrare la fine della pandemia e spiegarci come avevamo fatto a venirne fuori? “Fu frettolosamente ritirato dal mercato” perché Speranza “si è vergognato”. Quella che mostra Giordano in trasmissione, quindi, è una “copia rarissima”. Nel libro Speranza diceva che l’Italia è un “Modello da seguire” e, infatti, commenta Giordano, dopo un anno esatto “stiamo ancora parlando di lockdown”. Poi mette in fila una serie di dichiarazioni poi rivelatesi sbagliate, come quella in cui Speranza diceva che “Non è fondato sul piano scientifico l’idea che una persona debba girare con una mascherina”. Poi manda in onda la dichiarazione del ministro in cui ribadisce che “Le mascherine sono tutte sicure”, argomento di cui la trasmissione si occuperà largamente durante la puntata.

