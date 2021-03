Locatelli promuove a pieni voti il vaccino AstraZeneca: "Nessuna diffidenza"

07 marzo 2021 a

Nessuna diffidenza rispetto al vaccino AstraZeneca, "assolutamente no". Lo ha detto il presidente del Consiglio Superiore di Sanità Franco Locatelli a Che Tempo Che Fa su Rai3. AstraZeneca, ha aggiunto, "è un vaccino significativamente utile, prolungando la distanza tra la prima e e la seconda somministrazione, copre nell’82% dei casi da ogni forma di Covid-19 e per le forme più gravi arriviamo al 100%. Il Consiglio Superiore di Sanità, che presiedo, ha fornito un parere che dà indicazione di impiegare questo vaccino ai soggetti over 65 prorio perché il profilo di sicurezza è ottimale".

AstraZeneca si piega al pugno duro di Draghi: "Vaccini bloccati? Lo capiamo"

Le dichiarazioni di Locatelli si inseriscono in una fase di accelerazione del governo italiano. Proprio oggi il ministero della Salute Roberto Speranza ha annunciato l'imminente arrivo di una circolare che autorizzerà il vaccino di AstraZeneca anche per gli over 65. "Dal 1 aprile in avanti aspettiamo l’arrivo di oltre 50 milioni di dosi - ha aggiunto - e puntiamo a raggiungere almeno metà della popolazione". La grossa novità, salvo improbabili colpi di scena, sarà il via libera da parte di Ema del vaccino Johnson&Johnson che è monodose.

