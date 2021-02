Astrazeneca taglia i vaccini. Nel Lazio 9 mila dosi in meno

20 febbraio 2021 a

a

a

Ancora un taglio nelle consegne dei vaccini Astrazeneca. Tutte le regioni d'Italia lamentano una riduzione nella quantità delle dosi consegnate. Complessivamente ieri dovevano arrivarne 547mila ma c'è stata una riduzione pari al 15 per cento. Nel Lazio la riduzione ha raggiunto quota 9 mila dosi, 5 mila in meno in Emilia Romagna e via via in proporzione in base agli ordini effettuati.

Video su questo argomento Covid-19, Oms concede autorizzazione emergenza vaccini AstraZenec TMNews

«Ci è stata comunicata una riduzione di 9 mila dosi del vaccino Astrazeneca per le prossime consegne e questa è una brutta notizia. Mi domando come si possano conciliare le presunte offerte di mediatori proposte ad alcune regioni su mercati paralleli per il vaccino Astrazeneca con l’acclarata riduzione?». Lo dichiara l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato. Chiaramente tutto questo avrà serie conseguenze sulle campagne vaccinali avviate da pochi giorni per insegnanti, forze dell'ordine e militari.

Video su questo argomento Vaccino Covid, Johnson e Johnson chiede l'autorizzazione all'Ema TMNews

Stefano Bonaccini, presidente dell'Emilia Romagna e della Conferenza delle Regioni, chiede un immediato cambio di passo. «Bisogna che il governo pretenda dall’Europa e sia promotore di un cambio di passo su produzione e fornitura di vaccini - scrive Bonaccini su Twitter - Qui in Emilia-Romagna saremmo in grado, entro l’estate, di vaccinare tutti gli emiliano-romagnoli e invece tocca andare rallentati a causa della mancanza di dosi». Sul caso Astrazeneca prende la parola anche Zingaretti: «Gravissima la riduzione improvvisa della consegna di vaccini # Astrazeneca. Noi ce la stiamo mettendo tutta ma con questa incertezza è tutto più difficile - scrive il governatore del Lazio su Facebook - L’Italia tuteli gli interessi nazionali e le programmazioni delle Regioni, intanto prepariamoci alla produzione di vaccini validati da Ema e Aifa da parte delle nostre aziende».

Varianti? Bassetti stende i colleghi sul lockdown. L'unica soluzione è questa e striglia Milano

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.