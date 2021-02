Harry e Meghan, la mossa della regina Elisabetta: via i titoli. E loro preparano la bomba da Oprah Winfrey

19 febbraio 2021 a

Game over, dalla strada intrapresa non si può più tornare indietro. Il principe Harry e la moglie Meghan Markle, rispettivamente duca e duchessa del Sussex, perdono titoli, incarichi e patronati vari. La Megxit è compiuta, definitiva e irreversibile mentre il 7 marzo su Cbs andrà in onda una loro intervista rilasciata a Oprah Winfrey. Che si preannuncia l'ennesima cannonata ad alzo zero verso la corona che teme l'effetto lady Diana.

Harry e Meghan non torneranno indietro agli incarichi reali. Di conseguenza, perderanno i titoli onorifici, e il principe Harry in particolare ’restituirà’ alla regina Elisabetta anche la nomina a capitano generale dei Royal Marines. Il duca e la duchessa di Sussex avevano annunciato il passo indietro dalla casa reale britannica a gennaio 2020, citando insopportabili intrusioni e atteggiamenti razzisti da parte dei media britannici nei confronti di Meghan Markle, attrice americana ex star della serie tv ’Suits’. Avrebbero rinunciato al ruolo di membri senior, andando a vivere negli Stati Uniti, e avrebbero lavorato per diventare economicamente indipendenti. Un passo poi diventato effettivo a marzo.

Ma l’accordo, allora, era che dopo un anno ci sarebbe stata una revisione della situazione. Adesso, a un anno di distanza, Buckingham Palace conferma e rende appunto definitiva la Megxit: il principe Harry e la moglie Meghan hanno confermato che «non ritorneranno ’working members’ della casa reale».

Il divorzio di Harry e Meghan dalla casa reale è dunque ora formale e definitivo: «Tutti sono rattristati dalla loro decisione, ma il duca e la duchessa rimangono membri molto amati della famiglia», fa sapere Buckingham Palace. La coppia, dal canto suo, che ora vive in California e aspetta il secondo figlio, replica tramite un portavoce, chiarendo che la formalizzazione dell’addio non impedirà di portare avanti il proprio impegno: «Tutti possiamo vivere una vita di servizio. Il servizio è universale».

E ancora: «Come evidenziato dal loro lavoro nell’ultimo anno, il duca e la duchessa di Sussex rimangono impegnati nel loro dovere e servizio nel Regno Unito e in tutto il mondo. Hanno offerto il loro continuo supporto alle organizzazioni che hanno rappresentato, indipendentemente dal ruolo ufficiale».

La regina Elisabetta II ha parlato con il nipote e ha confermato che «nel lasciare il lavoro della Famiglia reale non è possibile continuare con responsabilità e doveri che vanno insieme alla vita di servizio pubblico». «Gli incarichi militari onorari e i patronati reali del duca e dalla duchessa saranno quindi restituiti a Sua maestà, prima di essere redistribuiti tra i membri operativi della Famiglia reale», recita la dichiarazione, che giunge mentre il principe Filippo, 99 anni, è ricoverato in ospedale da qualche giorno a seguito di un malore.

Harry, 36 anni, ha prestato servizio nell’esercito del Regno Unito per circa 10 anni, anche in prima linea in Afghanistan, e con l’esercito ha un legame stretto. Ha fondato la competizione per i veterani feriti in guerra Invictus Games, tenutasi la prima volta nel 2014 al Parco Olimpico regina Elisabetta di Londra. Oltre al ruolo di capitano generale dei Royal Marines, dovrà lasciare anche i ruoli di patron di Rugby Football Union, Rugby Football League e London Marathon Charitable Trust. Quanto a Meghan, 39 anni, perderà il titolo di patron del Teatro nazionale britannico e della Association of Commonwealth Universities. Non verranno più chiamati ’altezza reale', né riceveranno fondi pubblici per il loro lavoro, come già deciso l’anno scorso.

Mantengono invece i titoli di duca e duchessa, e Harry è ancora il sesto in linea di successione al trono britannico. Dopo il matrimonio nel castello di Windsor a maggio 2018, Harry e Meghan ebbero il primogenito Archie nel 2019. Adesso, mentre vivono a Santa Barbara in California, aspettano il secondo bambino.

