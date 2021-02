L'annuncio di Harry e Meghan a San Valentino: aspettiamo il secondo figlio

Giada Oricchio 14 febbraio 2021 a

Non poteva esserci San Valentino migliore per Harry e Meghan Markle: Archie diventerà fratello maggiore. Prima le indiscrezioni, poi l'annuncio e infine la dolcissima fotografia in bianco e nero scattata dall'amico di vecchia data Misan Harriman.

Meghan Markle, 39 anni, Duchessa di Sussex aspetta il secondo figlio da Harry d'Inghilterra. A dare conferma della dolce attesa, nel giorno degli innamorati, è stato il portavoce della coppia: "Possiamo confermare che Archie diventerà fratello maggiore. Il Duca e la Duchessa di Sussex sono felicissimi di aspettare il loro secondo bambino". E così Harry segue le orme di William e Kate allargando la famiglia a quasi due anni di distanza dalla nascita di Archie.

L'ex attrice, che un mese fa era stata fotografata mentre passeggiava per Los Angeles con abiti extra large facendo ipotizzare una gravidanza, dovrebbe essere al termine del terzo mese, periodo in cui in genere si dà conferma della dolce attesa. Una notizia che rallegra il cuore dei fan della ex coppia reale, ma soprattutto di Meghan che a settembre in un articolo per il New York Times raccontò di aver provato lo straziante dolore della perdita del secondogenito a causa di un aborto spontaneo.

Il sesso del nascituro non è stato rivelato però si sa che crescerà nella meravigliosa magione di Montecito, in California, che i due fuggiaschi reali hanno acquistato per 14,65 milioni di dollari. L'ufficialità del fiocco segue di una settimana la nascita della figlia della principessa Eugenia, cugina di Harry, con la quale si sono congratulati privatamente. Ora la domanda che tutti si fanno è: la Regina Elisabetta riuscirà mai a vedere il o la pronipote o si dovrà accontentare di Skype?

