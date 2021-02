Harry e Meghan in tv, nuovo incubo per la Regina Elisabetta. Si riaffaccia il fantasma di Lady D

Giada Oricchio 17 febbraio 2021 a

Meghan Markle sempre più versione 3.0 di Lady Diana e meno Kate Middleton. La Duchessa di Sussex è pronta a registrare un’intervista di un’ora e mezzo con l’amica e regina dei talk show Usa, Oprah Winfrey. Cosa dirà? Si scoprirà solo il prossimo 7 marzo sulla CBS.

Meghan Markle, moglie di Harry d’Inghilterra, si muove nel solco tracciato vent’anni fa da Lady Diana: ribellione ai protocolli reali e interviste per svelare le meschinità di corte. Non a caso Buckingham Palace trema per le nuove dichiarazioni e per la strada di non ritorno su cui si è incamminato Harry. Dopo aver annunciato di aspettare il secondo figlio esattamente a 37 anni di distanza da quello di Lady D (era in attesa di Harry, appunto), la 39enne americana ha deciso di farsi intervistare dall’amica Oprah Winfrey (Meghan la invitò al matrimonio sebbene non la conoscesse).

Una chiacchierata fiume come quella di Diana nel 1995 alla BBC. L’unico, ma importante, segno di discontinuità rispetto al passato è che la suo fianco ci sarà il marito Harry. Meghan parlerà della “Megxit”, della persecuzione nei suoi confronti della stampa britannica (il “Mail on Sunday” è stato condannato per violazione della privacy la scorsa settimana per aver pubblicato stralci della lettera privata della Markle al padre Thomas, nda) e dell’indifferenza della Royal Family per il suo malessere. Più che un’intervista, ci si attende una confessione e qualche rivelazione scottante visto che il libro “Finding Freedom” ha deluso le aspettative sotto quest’aspetto. Come è noto, i Windsor non possono rilasciare interviste personali non concordate con Buckingham Palace e di conseguenza la Regina Elisabetta ha decretato per la coppia la perdita di ogni legame ufficiale con i loro ruoli: per Harry via gli amati gradi militari, per Meghan addio ai patronati tra cui quello del National Theatre.

Intanto in Inghilterra, la stampa e esperti di comunicazione gridano al doppiopesismo di Harry e Meghan: da una parte fanno guerra ai tabloid impiccioni e dall’altra vanno a vivere a Malibù circondati dallo star-system tanto anelato dall’ex attrice, raccontano di aver perso un figlio sulle colonne del New York Times e lavano in pubblico i panni sporchi della famiglia di cui comunque fanno parte. In poche parole: ipocriti e intolleranti alle osservazioni critiche. Come scrive oggi il “Corriere della Sera”: “Il vero obiettivo di Meghan e Harry è quello di controllare la narrativa che li riguarda senza passare attraverso un vero scrutinio giornalistico”. Dunque, un racconto monodirezionale del tipo “se la cantano e se la suonano”, comunicati da ufficio stampa senza alcuna possibilità di contraddittorio, apologia di sé stessi. Certo, bisogna aspettare l’intervista per tirare le somme, ma difficilmente Elisabetta, William e Kate apprezzeranno il contenuto.

