Rezza: riunione con Aifa e ministero della Salute su AstraZeneca

29 gennaio 2021

Dopo l'ok dell'Ema al vaccino AstraZeneca "stiamo lavorando" per una rapida approvazione anche in Italia "e domani ci saranno due riunioni, una in Aifa e l'altra al ministero della Salute". Lo ha riferito il direttore generale della Prevenzione del ministero della Salute, Gianni Rezza, nel corso della conferenza stampa sull'analisi del monitoraggio regionale Covid 19.

Ok al vaccino AstraZeneca in Europa, ma solo per gli over 18

Rispondendo a una domanda relativa alla raccomandazione all'utilizzo del vaccino nelle diverse fasce di età, Rezza - pur precisando di "non volersi sbilanciare prima di avere le indicazioni precise di Ema e di Aifa" - ha spiegato che "ci sono diversi scenari presi in considerazione, abbiamo messo a punto un documento che prevede le diverse possibilità con la numerosità delle categorie stesse, a partire dall'età e da altri fattori, come la presenza di malattie, e sulla base delle decisioni che verranno prese queste priorità verranno stabilite in brevissimo tempo. Non è un nuovo piano vaccinale - ha precisato Rezza - anche perché i piani, pur nel loro rigore, devono avere un certo margine di flessibilità e adattabilità al contesto e ai vaccini che si renderanno disponibili".

