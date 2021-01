Roma e Lazio verso la zona gialla. Che succede da domenica 31

28 gennaio 2021 a

Dopo due settimane con Rt inferiore a 1 si può tornare in zona gialla. E così anche il Lazio spera di essere "declassato" già a partire da domenica 31 gennaio. L'ultima rilevazione utile sarà quella effettuata venerdì prossimo. E, se anche domani i dati verranno confermati e il rischio resterà basso o moderato, Roma e il Lazio potranno tornare ad allentare un poì la morsa. Nella stessa situazione si trovano anche Emilia Romagna, calabria, Veneto, Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Marche, Friuli e Abruzzo.

Discorso leggermente diverso riguarda la Lombardia. Dopo le polemiche sulla classificazione e sull'interpretazione dei dati, infatti, anche la regione del Pirellone aspire a tornare in giallo. La Lombardia è in zona arancione soltanto da venerdì scorso ma è stata riclassificata in quel colore anche nella settimana precedente. Dovrebbero restare in giallo anche Toscana, Molise, Basilicata, Campania e Provincia di Trento. Brutte notizie, invece, per Puglia, Umbria e Sardegna che resteranno in zona arancione anche la prossima settimana. Se anche domani dovessero avere dati più bassi, dovranno aspettare ancora visto che il passaggio di zona può essere effettuato solo dopo due settimane di miglioramento.

Su cinema e teatri cala il sipario

