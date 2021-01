Ilaria Capua, che bordata ai politici: crisi orrenda, il Covid va per la sua strada

20 gennaio 2021 a

In sovrimpressione scorrono i dati del Covid e come tutte le settimane la virologa Ilaria Capua commenta l'andamento della lotta alla pandemia in collegamento dagli Stati Uniti con DiMartedì su La7. Siamo davanti "l'onda lunga del Natale, si sa che a fronte di movimenti di persone che abbiamo visto saremmo arrivati a questo punto", dice la Capua ospite di Giovanni Floris sul numero ancora alto di contagi e cedessi. "In Inghilterra solo oggi 1.600 morti - spiega - Questo perché il virus fa il suo lavoro e approfitta di ogni spazio che gli diamo". La scienziata ammonisce la classe dirigente italiana: "Il virus se ne frega delle orrende vicende politiche in questo Paese e in altre parti del mondo. Mentre i decisori litigano il Covid va dritto per la sua strada" (di seguito e a questo link il video di La7).

Sui vaccini Ilaria Capua dice che "l'Italia è partita bene, ma l'ideale sarebbe arrivare con la popolazione protetta prima dell'inverno: bisogna accelerare e trovare tutti gli strumenti possibili per vaccinare". Ma la profilassi prioritaria degli insegnanti, commenta con Floris, non è necessaria. Di seguito e a questo link il video di La7.

