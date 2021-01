Vittorio Sgarbi controcorrente: Trump è la vittima, ecco il vero attentato alla democrazia

07 gennaio 2021 a

Per Vittorio Sgarbi il vero attentato alla democrazia non è quello visto con l'assedio al Campidoglio americano da parte di gruppi di sostenitori di Donald Trump. Ma quello messo in atto dai colossi della Silicon Valley. "Due società private, Facebook e Twitter (che non fanno mistero di sostenere politicamente i democratici, cioè gli avversari di Trump) che censurano un presidente americano eletto democraticamente: questo è un vero attentato alla democrazia", ha scritto su Facebook Sgarbi.

Caos a Washington, Sgarbi all'assalto: spero accada anche in Italia

Ieri ospite di Barbara Palombelli a Stasera Italia il parlamentare e critico d'arte aveva commentato i drammatici incidenti di Washington in diretta: "Spero che succeda anche da noi. La violenza va condannata, sempre. Ma il popolo va ascoltato e rispettato. E il popolo di Donald Trump la violenza l’ha patita", ha detto Sgarbi .

