Vittorio Sgarbi all'assalto: spero accada anche in Italia. La donna morta a Washington? "Una martire"

Mentre a Stasera Italia scorrono le drammatiche immagini che arrivano da Washington, Vittorio Sgarbi si avventura in un parallelismo destinato a far discutere: "Spero che succeda anche da noi". Il parlamentare e critico d'arte ieri 6 gennaio era ospite di Barbara Palombelli nel talk di Rete4. “La violenza va condannata, sempre. Ma il popolo va ascoltato e rispettato. E il popolo di Donald Trump la violenza l’ha patita", ha detto Sgarbi che su Ashli Babbit, l'attivista pro-Trump ferita e poi morta in ospedale commenta: "È una martire dei suoi ideali”.

Il paragone con Roma è presto fatto. “Mi auguro che avvenga anche in Italia contro un governo che viola costantemente l’articolo 1 della Costituzione", spara Sgarbi che poi ricorda: "Io sono stato in Parlamento quando nel 1993 un gruppo di facinorosi lo presero d’assalto...”.

