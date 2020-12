"Italia peggio del Kuwait". Sgarbi massacra Conte sui vaccini

30 dicembre 2020 a

Un #governodiperacottari. Non usa mezzi termini, come al solito, Vittorio Sgarbi che su Twitter pubblica la classifica dei vaccinati rispetto alla popolazione e lo correda di un hashtag che non ha bisogno di ulteriori spiegazioni per Giuseppe Conte e i suoi alleati destinatari del messaggio.

"Nella classifica del numero di vaccinati in rapporto alla popolazione - scrive Sgarbi - siamo dietro il Kuwait, l’Oman e la Bulgaria. Però siamo davanti al Costa Rica. Questo è il “modello Italia”.

Secondo la graduatoria datata 29 dicembre e riportata dal critico d'arte, fino a ieri in Italia solo allo 0.01% dei residenti è stato iniettato il siero anti-Covid 19. Un miserabile penultimo posto davanti al Costa Rica e dietro tutti gli altri, compresi i citati Kuwait, Oman e Bulgaria. In testa al momento c'è Israele con il 7.44% della popolazione vaccinata, poi il Bahrain col 3.29% e il Regno Unito terzo con l'1.18%.

