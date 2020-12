Ecco quanti italiani vogliono vaccinarsi. Bomba della Ghisleri, il sondaggio che terrorizza il governo

29 dicembre 2020 a

Altro che grande campagna "emozionale" per convincere gli italiani a farsi somministrare il vaccino anti-Covid. "Secondo le ultime rilevazioni ancora un cittadino su quattro non vorrebbe vaccinarsi. A fare eco e da cassa di risonanza i numerosi operatori sanitari che non vogliono farlo", spiega Alessandra Ghisleri di Euromedia Research, regina dei sondaggi, oggi martedì 29 dicembre a Omnibus su La7.

Insomma, i politici non hanno grande potere per convincere le persone. E spesso fanno autogol, come il governatore della Campania che si è vaccinato il primo giorno insieme a medici e infermieri. "Il messaggio di Vincenzo De Luca è stato tradotto come un saltare la fila piuttosto che un vantaggio nella comunicazione" per spingere i cittadini a non temere il vaccino, dice la Ghisleri. "Più che i politici sarebbe necessario far comprendere ai cittadini che il vaccino è attivo anche sulle mutazioni, ci vuole chiarezza. Variante inglese, variante bresciana... a ogni parola segue una reazione" nell'opinione pubblica. "Vaccinare i politici è corretto, perché fa vedere che non sono sopra agli altri e non sfuggono al vaccino, come non sono sfuggiti al Covid", dice la sondaggista. Di seguito e a questo link il video di La7.

