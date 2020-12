Covid, cade l'ultimo tabù. Anche i grillini scoprono il vaccino obbligatorio

29 dicembre 2020 a

Cade l’ultima certezza. Dopo tante capriole sui temi più svariati, i Cinquestelle abbandonano anche l’ennesimo bastione. Da NoVax diventano la forza politica del sì all’obbligo vaccinale.

Ad esporsi è il viceministro della salute Pierpaolo Sileri in un’intervista a La Stampa: "Non illudiamoci di uscirne in poche settimane. Per sconfiggere il Covid ci sarà bisogno di un'adesione massiccia al vaccino". Rispetto ai dubbi del personale sanitario "metterei in dubbio la qualità del nostro sistema formativo. Avere dei no vax tra i medici equivale a un fallimento. Al momento - prosegue - non è prevista alcuna obbligatorietà. Se nei prossimi mesi la campagna non dovesse raggiungere i 2/3 della popolazione, allora si dovrebbero prendere delle contromisure. Tra queste, c'è l'obbligatorietà. Ma non è un problema attuale. Sono fiducioso".

