Veglioni vietati, è caccia al Capodanno clandestino in bnb, barche e casali

A pochi giorni dal Capodanno è caccia aperta al veglione clandestino. A Teramo alcuni ragazzi tra i 15 e i 17 anni sono stati beccati dalla polizia mentre pulivano il casale di uno di loro per fare una festa l'ultimo dell'anno. Sono stati multati con 800 euro, 400 perché senza mascherina, 400 per aver violato la zona rossa, scrive Repubblica che rivela: "Sui social e sulle chat di WhatsApp è già partito il tam tam delle feste clandestine di Capodanno, con tanto di dj ingaggiati in ville e casali lontani dai centri abitati, feste in barca o in baite". Il quotidiano parla di "investigatori specializzati" al lavoro da Trieste a Imperia, da Rimini a Venezia. Il prefetto di Venezia, Vittorio Zappalorto, ha chiesto di monitorare le barche in Laguna. Sui siti di camere e case in affitto e bed and breakfast prezzi alle stelle.

