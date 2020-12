Conte "vende" il vaccino a rate, ma è lui a beccarsi reazioni avverse....

26 dicembre 2020 a

Giuseppe Conte inaugura il vaccino a rate. Con un tweet saluta “le prime dosi del vaccino anti Covid” arrivate allo Spallanzani di Roma. E lo chiama “messaggio di fiducia che si irradia in Italia e in Europa”, con i soliti ringraziamenti ad Arcuri e Speranza.

E non si rende conto, il premier, delle reazioni, questa voltai avverse a lui… Sono i social a scatenarsi

Telegionali a reti unificate per mostrare le immagini dei camion col vaccino; la scorta che è stata messa a disposizione; i commenti aulici. Per qualcosa che sta accadendo in tutta Europa e quindi non si comprende a che cosa sarebbero dovuti i suoi ringraziamenti.

È davvero sbagliato raccontare come in una telenovela le tappe del vaccino, perché si rende tutto davvero ridicolo. E non sappiamo ancora entro quanto tempo sarà “salvata” la popolazione. Un pò di serietà non guasterebbe anche a Palazzo Chigi.

