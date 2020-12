Vaccino Covid arrivato allo Spallanzani

26 dicembre 2020 a

a

a

È arrivato all’Istituto Spallanzani di Roma il furgone con le 9.750 dosi di vaccino Pfizer-Biontech. Le dosi erano arrivate a Roma già nella serata di ieri a bordo di un furgone partito dal Belgio e scortato dai carabinieri dal Brennero in poi.

Dopo una sosta alla caserma "Salvo D’Acquisto", il camion, munito di una cella frigorifera che tiene la temperatura a livelli molto bassi, è arrivato quindi all’ospedale romano. Le dosi saranno suddivise per essere consegnate dai militari in diversi punti del territorio nazionale per l’avvio della campagna vaccinale in programma da domani.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.