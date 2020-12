Variante Covid e l'incognita vaccino. Franco Locatelli da Fazio: cosa accade con la mutazione inglese

20 dicembre 2020 a

Il vaccino è in grado di fermare anche eventuali mutazioni del Covid come quella "inglese", isolata anche in Italia, all'ospedale militare del Celio di Roma. Lo ha detto Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore della Sanità, ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa su Rai3, oggi domenica 20 dicembre. "Voglio rassicurare gli italiani. Ci vuole la massima fiducia sul vaccino che è la risposta più efficace" per uscire dalla pandemia, ha detto Locatelli.

La notizia della mutazione che rende il virus più contagioso fa discutere gli esperti. "La variante del Sars Cov 2 che sta circolando in questo momento a Londra e nel sud est dell’Inghilterra presenta delle mutazioni sulla proteina di superficie del virus, la cosiddetta spike. Nonostante si ipotizzi che queste mutazioni possano aumentare la trasmissibilità del virus, non sembrano alterare né l’aggressività clinica né la risposta ai vaccini", ha detto in un video il direttore generale della prevenzione del Ministero della Salute, Gianni Rezza.

Proprio dal ministero arrivano alcune indicazioni sull'efficacia potenziale dei vaccini anti-Covid per la nuova variante britannica. Ad esempio i vaccini "a mRna messaggero, a differenza di quelli costruiti sul virus inattivato o a base proteica", possono essere modificati e "modulati tempestivamente in base alle varianti del virus".

