Dopo la Cina il virus mutato di Londra. Paura a Fiumicino per due voli

20 dicembre 2020

a

a

A inizio pandemia la paura arrivava dalla Cina. Adesso nel mirino gli aerei provenienti dalla Gran Bretagna e a Fiumicino sono scattati i controlli e anche la paura per il rischio di contagio.

Sono state infatti attivate le procedure di controllo di due voli all'Aeroporto, il primo proveniente da Heathrow con 111 passeggeri ed il secondo da Bristol con 107 passeggeri a bordo.

I controlli sono accurati, anche perché sono i primi da quando si è scoperto che il virus ha nuove forme di diffusione.

Dopo l'allarme sulla variante del virus dietro al boom di contagi a Londra l’Italia ha bloccato i voli in partenza dalla Gran Bretagna e vieta l’ingresso di chi negli ultimi 14 giorni vi ha soggiornato o transitato. L’ordinanza, firmata da Roberto Speranza e in vigore fino al 6 gennaio, prevede anche che "chiunque si trovi già in Italia, in provenienza da quel territorio, è tenuto a sottoporsi a tampone antigenico o molecolare contattando i dipartimenti di prevenzione".

