Il governo con super poteri che vorrebbe Conte. Dpcm senza passare dal Parlamento

Sullo stesso argomento: Caos governo sul Recovery Fund, ecco costa stanno decidendo

07 dicembre 2020 a

a

a

"Conte vorrebbe costruirsi un vero governo nel governo, un comitato esecutivo che risponde al Ciae (Il Comitato interministeriale degli affari europei), quindi due livelli di separazione dal Consiglio dei ministri". E' il retroscena prospetttato da Stefano Feltri, direttore di "Domani". "Nessun coinvolgimento del Parlamento, e una capacità di assunzioni e di spesa assoluta, in deroga a tutto, all’obbligo di fare gare per usare aziende, a quello di fare concorsi per il personale, ai controlli della Corte dei conti e con il coinvolgimento di dirigenti delle società pubbliche controllate dal ministero del Tesoro". "Il tutto, ovviamente, governato per Dpcm senza passare quindi dal parlamento e neppure dal controllo preventivo della presidenza della Repubblica, come capita per i decreti legge", spiega Feltri.

