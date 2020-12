Il vaccino cinese è già pronto, prime dosi iniettate in Africa

04 dicembre 2020 a

Il vaccino cinese anti-Covid è già pronto e sta per essere iniettato a milioni di africani. Il Paese apripista della profilassi per il nuovo coronavirus è il Marocco che avvierà entro i prossimi giorni le prime dosi. Il vaccino sarà obbligatorio per tutti i maggiori di 18 anni.

Il Marocco è tra i primi Paesi ad avere il vaccino cinese di Sinopharma, spiega Repubblica, ma secondo gli accordi tra il paese nordafricano e il gigante asiatico Rabat sarà il quartier generale delle operazioni di vaccinazione dell'intero continente africano, meno colpito dalla pandemia rispetto all'Europa anche se i dati potrebbero essere fortemente sottostimati.

