Coronavirus, Massimo Galli avverte gli italiani: "Se affrontiamo Natale come Ferragosto allora non ne usciamo più"

12 novembre 2020 a

a

a

“Natale e Capodanno sono due grandi feste, se le affrontiamo con lo stesso spirito con cui abbiamo affrontato ferragosto non ne usciamo più”. Lo ha detto a Timeline, su Sky TG24 Massimo Galli, primario infettivologo dell'ospedale Sacco di Milano.

“Se anche ipoteticamente - ha spiegato - chiudessimo tutto per tre o quattro settimane e riaprissimo a Natale, è evidente che la riapertura non sarà una riapertura che può consentire alle persone di andare per cenoni e veglioni. Non vuol dire che gli italiani debbano diventare monaci di clausura, ma è necessario che abbiano comunque cautele. Dovremo abituarci all’idea che al sacrificio non può seguire il ‘liberi tutti’, finché il vaccino non ci toglierà dai piedi questo problema”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.