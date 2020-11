Vaccino Covid, la verità sulle dosi all'Italia: "Basteranno solo per la popolazione anziana"

Il vaccino Covid sarà una lotteria. La rivelazione choc del Sole 24 Ore

11 novembre 2020 a

a

a

Il vaccino Covid sarà una lotteria: l'Italia avrà dosi al massimo per coprire la popolazione anziana e nemmeno tutta quella. La rivelazione choc è de Il Sole 24 ore che scrive: "L’Italia avrà un minimo di 27,2 milioni di dosi del vaccino Pfizer-BioNTech riservati alla Ue: in pratica potranno essere vaccinati poco meno di 14 milioni di italiani (serve una doppia inalazione), un numero appena sufficiente per coprire la popolazione più esposta (anziani, fragili, operatori sanitari. Al nostro Paese in base alla popolazione spettano infatti il 13,5% delle 200 milioni di dosi che prenoterà Bruxelles al colosso farmaceutico".

La procedura partirà l’11 novembre, dopo il via libera del collegio dei commissari Ue, e le capitali avranno cinque giorni per presentare eventuali «opt out» sulle restanti 100 milioni di dosi di vaccini opzionate. In caso di astensioni aumenteranno le dosi per gli altri Paesi. "Autorizziamo un contratto per un massimo di 300 milioni di dosi del vaccino sviluppato dalla società tedesca BioNTech e Pfizer" ha annunciato la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen.

"Un piano - riporta Il Sole 24 ore - che dovrebbe scattare entro i primi tre mesi del 2021 visto che per la distribuzione in Europa servirà prima il via libera dell’Ema, l’Agenzia Ue dei farmaci, che aspetta ancora il dossier con i dati clinici sulla sicurezza e sull’efficacia. Un iter, questo, che anche se compresso al massimo (con la cosiddetta procedura di rolling review che prevede almeno due round di valutazioni di 15 giorni l’uno) non può durare meno di un mese prima del via libera ufficiale.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.