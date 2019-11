Lory Del Santo dice tutto a Chiambretti. Cos'ha fatto con Roberto Mancini

Lory Del Santo ministro senza peli sulla lingua a “La Repubblica delle Donne”, il programma di Piero Chiambretti su Rete 4: “Sì sono stata con Roberto Mancini”. Lory Del Santo battezza la sua seconda stagione a “La Repubblica delle Donne” con un look molto intrigante: capelli lunghi biondi e frangetta e make up da dark lady. Piero Chiambretti lo nota e lei: “Hai presente Monica Bellucci? Ecco sono io. Mi sento la versione aggiornata di Monica Bellucci”. Si parte a tavoletta con Chiambretti che chiede: “E’ vero quello che ho letto sui giornali? Ha avuto un incontro con il CT della Nazionale Roberto Mancini?” e Lory Del Santo sorniona: “Ci sono alcuni momenti in cui si deve andare fino in fondo, non ci si può sottrarre. Se confermo che siamo stati insieme? Siii, ma solo per una volta, per provare”. E Chiambretti: “Provare cosa? Anzi no, non vogliamo sapere”.

Per approfondire leggi anche: Lory Del Santo, nuovo sfogo in tv