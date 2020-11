Nuovo Dpcm, così cambia la scuola. Mascherine anche alle elementari

03 novembre 2020 a

a

a

Mascherine obbligatorie in classe anche alle elementari e alle medie. È una delle misure per la scuola, valide sull'intero territorio nazionale, contenute nella bozza di Dpcm su cui è al lavoro il governo e che Giuseppe Conte potrebbe firmare questa sera. "Le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado - si legge nella versione preliminare del testo che andrà in vigore da giovedì 5 novembre al 3 dicembre - adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica in modo che il 100 per cento delle attività sia svolta tramite il ricorso alla didattica digitale integrata. L’attività didattica ed educativa per il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l’infanzia continua a svolgersi in presenza, con uso obbligatorio di dispositivi di protezione delle vie respiratorie salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina. I corsi di formazione pubblici e privati possono svolgersi solo con modalità a distanza".

Diverse modulazioni per la scuola per quanto riguarda le zone ad alto e massimo rischio individuate dal decreto.

Il dramma delle scuole senza Rete. L'appello della preside alla Azzolina

Nelle zone arancioni gli studenti potranno andare a scuola in presenza fino alla terza media compresa, con obbligo di mascherina “salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili”. Didattica a distanza obbligatoria per le scuole superiori. Nelle Regioni “a rischio massimo”, ossia le zone rosse (dovrebbero essere Lombardia, Piemonte, Calabria, Valle d'Aosta e Alto Adige) la didattica in presenza sarà consentita solo fino alla prima media compresa.

Ecco il nuovo Dpcm: cinque regioni in lockdown, coprifuoco nazionale alle 22. La bozza: testo integrale

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.