Milano in fiamme contro la serrata: scoppia la rivolta in strada, notte di paura

L'Italia chiude alle 18 e la protesta esplode in strada e si trasforma in guerriglia. A Milano, dopo la mobilitazione di gestori di bar e ristoratori contro le nuove restrizioni del Dpcm per contenere il contagio del virus sotto la sede della Regione Lombardia, la tensione sale alle stelle in serata dove arrivano anche le forze dell'ordine in tenuta antisommossa e i fumogeni. Non si ferma la rabbia dei commercianti e dei titolari di palestre penalizzati e dal corteo non autorizzato partono bombe carta e molotov.

