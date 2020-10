Coprifuoco anche nel Lazio, Zingaretti sta per firmare l'ordinanza

Tutti a casa dalle 24. Spostamenti necessari, torna l'autocertificazione come nel lockdown?

Anche il Lazio va verso il coprifuoco. Il governatore Nicola Zingaretti sarebbe pronto a firmare l'ordinanza per introdurre il divieto di mobilità a partire dalla mezzanotte in tutta la Regione. Quindi stop agli spostamenti non necessari a partire dalle 24, orario di chiusura di bar e ristoranti in base all'ultimo Dpcm del premier Giuseppe Conte. Per gli spostamenti essenziali (lavoro, motivi di salute), riporta il Messaggero, potrebbe tornare l'autocertificazione.

