Coprifuoco nel Lazio, torna l'autocertificazione: ecco il pdf da scaricare per uscire dopo le 24

21 ottobre 2020 a

a

a

Con il coprifuoco nel Lazio che sta per essere varato dal presidente della Regione Nicola Zingaretti torna anche una vecchia conoscenza dei tempi del lockdown: l'autocertificazione. Nella bozza del provvedimento che aspetta la firma del governatore ci sarebbe anche l'autocertificazione per gli spostamenti necessari (lavoro, salute ed emergenza) esentati dal divieto di spostamenti che sarà in vigore dalle 24 alle 5 del mattino. Ecco il documento da scaricare, qui sotto o a questo link (CLICCA QUI) .

Coprifuoco nel Lazio, l'autocertificazione da scaricare

L'ordinanza che sarà siglata questa sera, secondo quanto si apprende, prevede infatti il coprifuoco da mezzanotte alle 5, la didattica a distanza al 50% per i licei escludendo il primo anno e al 75% per le università, escludendo matricole e laboratori attività formative. Il blocco notturno entrerebbe in vigore da venerdì, mentre le misure riguardanti la Dad da lunedì prossimo. Il provvedimento avrebbe una validità di trenta giorni.

Coprifuoco nel Lazio, l'autocertificazione da scaricare

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.