Ricciardi "vede" il lockdown: anche Roma fuori controllo, bloccare la mobilità

Siamo come nel 1400, le "tecnologie spaziali" a questo punto sono inutili, serve bloccare la mobilità. A dirlo è Walter Ricciardi, consigliere del ministro della Salute per l’emergenza Covid-19. "Aree metropolitane come Milano, come Napoli, e forse anche Roma, sono già fuori controllo per quanto riguarda il contenimento dell’epidemia. Sono già numeri troppo alti per essere governati dalla metodologia tradizionale del tracciamento", ha detto Walter Ricciardi, consigliere del ministro della Salute per l’emergenza Covid-19 e ordinario di Igiene generale e applicata alla facoltà di Medicina e chirurgia dell’università Cattolica di Roma.

Ricciardi ha parlato nel webinar "Pandemia di Covid-19 in Italia: riflessione sugli aspetti epidemiologici, clinici e di Sanità Pubblica", in corso all’ateneo romano. "Quando non si riesce a contenere - ha continuato - bisogna mitigare, sostanzialmente devi bloccare la mobilità, che è una cosa terribile. Ci troviamo come nel 1400. Nonostante le nostre tecnologie spaziali, abbiamo, se non riusciamo intercettare i contagi, la necessità di prendere queste decisioni", ha detto Ricciardi, che invita i politici ad essere "rapidi e coraggiosi", perché non si può costruire "il futuro economico se non si mettono in sicurezza i cittadini". Si prevedono nuove misure sempre più severe, fino a un nuovo lockdown?

