Scuola, la Regione Lombardia chiede il rinvio del concorso per docenti, ok anche di Pd e M5S

20 ottobre 2020 a

a

a

Il Consiglio regionale della Lombardia chiede di rinviare il concorso straordinario per i docenti della scuola. Lo fa con l'approvazione di una mozione (voto favorevole anche del M5s e del Pd con cui impegna la giunta Fontana ad attivarsi presso governo e ministero dell'Istruzione per il rinvio del concorso straordinario per l`immissione in ruolo del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado. "A tutela della pubblica e delle migliaia di precari partecipanti del personale scolastico e di tutte le persone comunque coinvolte nelle prove concorsuali", si legge nel testo della mozione.

La richiesta è stato approvata quasi all`unanimità dei votanti (57 voti a favore, un solo astenuto), con il parere favorevole dell`intero centrodestra, del Pd e anche del Movimento 5 Stelle e il parere favorevole dell`assessore regionale all`Istruzione Melania Rizzoli.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.