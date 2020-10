Stop al concorso straordinario: sarà una bomba epidemiologica. La protesta dei precari della scuola

20 ottobre 2020 a

a

a

C'è grande preoccupazione mista a frustrazione tra i docenti precari in vista del concorso straordinario la cui prima prova è prevista per il 22 ottobre. "Chiediamo il rinvio del concorso a tempi migliori al fine di arginare i danni di quello che si configura a tutti gli effetti come una bomba epidemiologica di cui qualcuno prima o poi dovrà rendere conto alle famiglie e agli studenti dai quali torneremo in classe il giorno successivo a fare lezione", si legge su un post del gruppo Facebook "no concorso straordinario durante Covid" con oltre 3.500 iscritti. Il lungo messaggio è stato postato da numerosi utenti che chiedono il rinvio del concorso. Ecco il testo del post.

"Apprendiamo con grande sconcerto, che il Ministero dell'Istruzione, le Regioni e tutte le altre parti coinvolte, completamente della preoccupante quanto , continuino a mandare avanti la procedura “concorso scuola straordinario”, indetto dalla ministra Azzolina che prenderà inizio il giorno 22 ottobre 2020 e che prevederà lo spostamento in massa di migliaia di docenti, sia internamente che esternamente alle regioni.

Nonostante la Ministra continui a proclamare che i concorsi si svolgeranno “in piena sicurezza” ed al massimo con “8 docenti per aula” (spesso il numero non corrisponde a quanto dichiarato) quello che spaventa noi docenti è la miopia riguardo la mobilità che un concorso come questo prevede (il concorso coinvolge oltre 60.000 docenti).

infatti che per raggiungere le sedi concorsuali, spesso fuori regione (numerose classi di concorso sono infatti oggetto di accorpamento territoriale), dovranno sottoporsi a rischiosi viaggi con mezzi pubblici.

Emblematica, a questo proposito, la posizione dei docenti che dovranno partire dalle isole!

A ciò si aggiunge il paradosso che il criterio utilizzato per l'assegnazione delle sedi INTRA REGIONALI per ciascun candidato non risponde al criterio di prossimità rispetto alla residenza: questo comporta che, anche all'interno della stessa regione, la mobilità territoriale sui trasporti sarà considerevole (ci sono candidati che faranno anche più di 200 Km all’interno della stessa regione).

Per non parlare delle strutture ricettive che dovrebbero ospitare i docenti la notte prima (le prove si svolgeranno anche al mattino) praticamente inesistenti nei piccoli paesi di provincia scelti per svolgere le prove e, dove esistenti, molti stanno cancellando le prenotazioni causa Covid.

Queste migliaia di docenti dovranno poi tornare il giorno successivo del concorso nelle proprie aule come potenziali e inconsapevoli soggetti virulenti. , , ?

Inoltre, il bando di concorso prevede che i docenti che devono partecipare alle prove . L̳e̳ ̳n̳o̳s̳t̳r̳e̳ ̳a̳u̳l̳e̳,̳ ̳p̳u̳r̳t̳r̳o̳p̳p̳o̳,̳ ̳c̳o̳m̳i̳n̳c̳i̳a̳n̳o̳ ̳a̳ ̳p̳u̳l̳l̳u̳l̳a̳r̳e̳ ̳d̳i̳ ̳r̳a̳g̳a̳z̳z̳i̳ ̳r̳i̳s̳u̳l̳t̳a̳t̳i̳ ̳p̳o̳s̳i̳t̳i̳v̳i̳ ̳a̳ ̳t̳a̳m̳p̳o̳n̳i̳ ̳d̳i̳ ̳c̳o̳n̳t̳r̳o̳l̳l̳o̳ ̳d̳i̳s̳p̳o̳s̳t̳i̳ ̳d̳a̳ ̳m̳e̳d̳i̳c̳i̳ ̳d̳i̳ ̳b̳a̳s̳e̳ ̳i̳n̳ ̳c̳o̳m̳p̳a̳r̳s̳a̳ ̳d̳i̳ ̳s̳i̳n̳t̳o̳m̳a̳t̳o̳l̳o̳g̳i̳a̳ ̳a̳f̳f̳i̳n̳e̳ ̳a̳ ̳q̳u̳e̳l̳l̳a̳ ̳d̳a̳ ̳C̳o̳v̳i̳d̳-̳1̳9̳.̳

Il docente che lavora in queste classi, pertanto, NON PUÒ PARTECIPARE alla prova concorsuale per la quale è in attesa da oltre 6 anni, dal momento che sono 6 anni che non vengono banditi concorsi indirizzati a docenti senza abilitazione. Ciò ci obbliga a perdere l’occasione di stabilizzazione che aspettiamo da anni, oppure a chiedere ai nostri dirigenti periodi di aspettativa 15 giorni prima delle prove calendarizzate, al fine di poter partecipare al concorso “con le carte in regola”.

Ci sembra davvero inconcepibile che, in una situazione del genere, in cui t̳u̳t̳t̳i̳ ̳r̳i̳c̳h̳i̳a̳m̳a̳n̳o̳ ̳s̳u̳l̳l̳'̳i̳m̳p̳o̳r̳t̳a̳n̳z̳a̳ ̳d̳i̳ ̳l̳i̳m̳i̳t̳a̳r̳e̳ ̳g̳l̳i̳ ̳s̳p̳o̳s̳t̳a̳m̳e̳n̳t̳i̳ ̳e̳d̳ ̳e̳v̳i̳t̳a̳r̳e̳ ̳i̳ ̳c̳o̳n̳t̳a̳t̳t̳i̳ ̳c̳h̳e̳ ̳n̳o̳n̳ ̳s̳i̳a̳n̳o̳ ̳s̳t̳r̳e̳t̳t̳a̳m̳e̳n̳t̳e̳ ̳f̳a̳m̳i̳l̳i̳a̳r̳i̳ ̳o̳ ̳p̳r̳o̳f̳e̳s̳s̳i̳o̳n̳a̳l̳i̳,̳ ̳v̳e̳n̳g̳a̳ ̳c̳h̳i̳e̳s̳t̳o̳ ̳a̳ ̳n̳o̳i̳ ̳d̳o̳c̳e̳n̳t̳i̳,̳ ̳g̳i̳à̳ ̳s̳o̳v̳r̳a̳e̳s̳p̳o̳s̳t̳i̳ ̳(̳e̳ ̳p̳e̳r̳i̳c̳o̳l̳o̳s̳a̳m̳e̳n̳t̳e̳ ̳i̳n̳c̳o̳n̳s̳a̳p̳e̳v̳o̳l̳i̳ ̳v̳e̳i̳c̳o̳l̳i̳ ̳d̳i̳ ̳c̳o̳n̳t̳a̳g̳i̳o̳)̳ ̳d̳i̳ ̳s̳p̳o̳s̳t̳a̳r̳c̳i̳ ̳i̳n̳ ̳l̳u̳n̳g̳o̳ ̳e̳d̳ ̳i̳n̳ ̳l̳a̳r̳g̳o̳ ̳p̳e̳r̳ ̳l̳a̳ ̳r̳e̳g̳i̳o̳n̳e̳.̳

Il rischio che questo concorso si trasformi nella Atalanta-Valencia di febbraio 2020 e altissimo, e noi siamo allibiti dalla miopia del Ministero, del Governo, delle Regioni in tal senso e sconcertati dalla approssimazione e dalla superficialità di una gestione siffatta.

il a tempi migliori al fine di arginare i danni di quello che si configura a tutti gli effetti come una bomba epidemiologica di cui qualcuno prima o poi dovrà rendere conto alle famiglie e agli studenti dai quali torneremo in classe il giorno successivo a fare lezione".



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.