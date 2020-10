Selvaggia Lucarelli su Fabrizio Corona ai domiciliari e positivo al Covid: "Bisogna preoccuparsi"

Giada Oricchio 17 ottobre 2020 a

Fabrizio Corona è stato contagiato dal Coronavirus nonostante si trovi agli arresti domiciliari da quasi un anno. Il particolare non è sfuggito a Selvaggia Lucarelli che lo ha sottolineato in un tweet: "Fabrizio Corona che è in isolamento domiciliare da un anno, è positivo al Coronavirus, bisogna preoccuparsi".

L'ex re dei paparazzi, che in questi giorni è ricorso in Cassazione contro la sentenza del Tribunale di Milano che lo obbliga a tornare in carcere, ha detto su Instagram di essere positivo al tampone e di aver avuto la febbre alta unita a un forte mal di gola. Sono molte le persone venute a contatto con Corona, compreso il figlio Carlos tornato a vivere dalla mamma Nina Moric.

