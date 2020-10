Nina Moric denuncia Fabrizio Corona: "Usa nostro figlio come merce di scambio". E pubblica l'audio choc

13 ottobre 2020 a

"Io penso che sono arrivato quasi al limite di venire due giorni fa e prenderti la testa e fracassartela contro un angolo in modo da ucciderti e non vederti mai più, eliminare il male che hai fatto a questo ragazzo". Sono queste le parole che Fabrizio Corona ha detto nei confronti dell’ex moglie, Nina Moric, che ha pubblicato l’audio della telefona sul suo profilo Instagram. La modella croata gli aveva chiesto poco prima: "Perché gli hai creato tutti questi traumi a Carlos? Perché mi dici che sono una put... davanti a Carlos?". Ad accompagnare questo audio choc, anche un post nel quale

Moric scrive: "Arriva un momento quando il silenzio comincia a fare talmente tanto rumore che non riesci più a stare zitto. Ho provato con la giustizia, adesso vi regalo a voi quello che passo tutti i giorni e continuo inoltre a passare per quella malata di mente. Ai posteri l’ardua sentenza".

La modella, oltre alla conversazione con l’ex marito, ha diffuso un’audio di una telefonata con il figlio Carlos che le chiede di poter tornare ad abitare con lei. "Mamma -dice il ragazzo, ormai 18enne e che attualmente vive col padre - io voglio ritrasferirmi da te, stavo meglio molto meglio con te, voglio diventare una persona migliore. Voglio liberarmi da queste persone. Io voglio stare con te perché tu mi puoi aiutare essere una persona più buona. Purtroppo io stando con il male imparo il male".

La Moric ha presentato una denuncia-querela nei confronti dell’ex re dei paparazzi, nonché suo ex marito, che le avrebbe rivolto “ingiurie e minacce” e avrebbe messo in atto “comportamenti lesivi” della “salute” del figlio. Secondo la denuncia presentata dall'avvocato Solange Marchignoli, il figlio da poco maggiorenne sarebbe stato sottoposto a “gravi costrizioni psicologiche” e utilizzato come “merce di scambio” per “video, servizi fotografici e presenze nei locali“.

