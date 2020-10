Tutti felici di stare in gabbia. La caustica vignetta di Diego Fusaro

05 ottobre 2020 a

Sul suo profilo Instagram Diego Fusaro pubblica una vignetta che non lascia dubbi sul suo pensiero a proposito degli strumenti per combattere il contagio da coronavirus. Sembra paradossale ma la misure anti-contagio giorno dopo giorno limitano le nostre libertà. E molti non sono più neanche in grado di rendersene conto. Si limitano a criticare aspramente chi prova ad avere un altro punto di vista.

Come gli uccellini in gabbia nella sua vignetta che, guardando un altro uccello volare libero verso il sole, recitano testualmente: "Guarda che idiota...ci mette tutti a rischio...E' per quelli come lui che non saremo mai al sicuro!". A buon intenditor poche parole...

