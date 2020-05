George Floyd e le mascherine, il turbo-filosofo Diego Fusaro fa infuriare tutti

30 maggio 2020 a

Il filosofo tv nemico del "turbocapitalismo" Diego Fusaro torna a far parlare di sé. Lo fa con un tweet che paragona le ultime parole di George Floyd "I cant' breath", divenute lo slogan della protesta contro razzismo e soprusi della polizia negli Stati Uniti, alla battaglia di chi si ribella alla "dittatura delle mascherine". Ieri, venerdì 29 maggio, Fusaro ha lanciato il tweet che ha fatto infuriare numerosi utenti per poi rimuoverlo dopo pochi minuti. "I can't breathe. Le parole di George Floyd siano anche il grido contro la mascherina obbligatoria sempre e comunque", il messaggio che ha sollevato una marea di critiche anche feroci. In rete restano gli screenshot dell'uscita infelice, ma non solo. Il filosofo spesso ospite dei talk show televisivi ha affidato l'azzardato parallelismo anche a un video su YouTube. Ecco qui: