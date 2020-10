Covid, mai così male dalla fine del lockdown. Boom di casi in Campania

03 ottobre 2020 a

Casi e ricoveri per coronavirus ancora in aumento, e sale la preoccupazione per il Sud. Sono 2.844 i nuovi casi di Covid registrati in Italia nelle ultime 24 ore, e 27 i decessi che portano il totale delle vittime, da inizio emergenza, a 35.968. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 118.932 tamponi, per un totale di 11.691.391. È quanto si legge nel bollettino del Ministero della Salute e della Protezione Civile di oggi. Il numero dei positivi rappresenta il nuovo massimo dalla fine del lockdown.

Il Covid a Roma espugna 80 scuole. Dai licei alle elementari, tutti i casi

Il totale dei dimessi/guariti è di 231.217 (+1.247), mentre gli attuali positivi sono 55.566 (+1.569). Ad oggi sono 3.205 i ricoverati con sintomi, di questi 297 si trovano in terapia intensiva, mentre in isolamento domiciliare ci sono 52.064 persone. La regione dove è stato registrato il maggior numero di nuovi casi, nelle ultime 24 ore, è ancora la Campania (401), seguita da Lombardia (393), Piemonte (279), Veneto (276) e Lazio (261).

Nel Lazio sono attualmente positive 7.725 persone. Di queste, 758 sono ricoverate (ieri erano 727, quindi sono aumentate di 31 unità in 24 ore). I 758 pazienti ricoverati sono così suddivisi: 711 fuori dalla terapia intensiva (+33 nelle ultime 24 ore) e 47 in terapia intensiva (-2 nelle ultime 24 ore). Lo ha reso noto la Regione su Facebook. In isolamento domiciliare sono invece in 6.967. Per quanto riguarda il numero totale di casi Covid-19 esaminati nella Regione, oggi è arrivato a 17.265. Infine, il numero di deceduti fin qui è pari a 933, mentre il numero totale di guariti è di 8.607.

