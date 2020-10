Il Covid a Roma espugna 80 scuole. Dai licei alle elementari, tutti i casi

Valentina Conti 03 ottobre 2020 a

Il Liceo scientifico statale Avogadro si aggiunge alla lista. Ieri l’altro è stato, infatti, riscontrato l’ennesimo episodio accertato di positività al Covid nella 5^E dell’istituto di via Cirenaica. Gli studenti della classe si sono recati ieri presso il Drive-in di Santa Maria della Pietà per effettuare il tampone. “La classe ha frequentato in presenza ed è al momento posta in isolamento fiduciario”, si è appreso dal sito della scuola. E’ partito quindi il protocollo, l'aula verrà sanificata da una ditta esterna.

I dati ufficiosi parlano di oltre 120 ragazzi positivi in città, mentre superano le 80 unità le scuole che hanno registrato almeno un caso di Coronavirus. Per i numeri ufficiali si aspetta ancora, nonostante il Ministero dell’Istruzione abbia rivolto alle scuole la richiesta di un monitoraggio per poter dare il quadro preciso della situazione. Al Liceo Manara è terminata l’attività di screening epidemiologico promosso dalla Asl Roma 3. A conclusione di tale percorso “è emerso un solo caso di positività accertata e asintomatica, al quale si aggiungono due casi positivi diversamente accertati di cui l’istituto è venuto a conoscenza tramite comunicazioni ufficiali non riferibili al monitoraggio”, riferisce la scuola. Lunedì la didattica riprenderà in modalità sincrona in presenza e da remoto, come dall’inizio delle lezioni. Al paritario Ruiz dell’Eur i ragazzi di una classe seconda sono in quarantena in attesa dell’esito del tampone effettuato su un compagno: “Sono 28 in classe ed è difficile tenere un metro di distanza. Tra qualche giorno probabilmente inizierà alternativamente la didattica digitale”, spiega un genitore.

Cinque positivi poi, 3 bambini e 2 insegnanti, emersi durante lo screening alla scuola elementare di via Varsavia a Fiumicino: “Quattro classi sono state messe in quarantena cautelativa”, ha fatto sapere il sindaco Esterino Montino. “Finora abbiamo effettuato oltre 240 interventi nelle scuole del Lazio e abbiamo registrato una positività di 290 casi”, ha informato l'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato. E ieri pure il blitz in spregio alle norme anti-Covid a Roma per protestare contro la prosecuzione dello stato di emergenza. A metterlo a segno alcuni studenti di Blocco Studentesco all'interno del Liceo Augusto di via Gela a Ponte Lungo, infrangendo le normative di sicurezza. La denuncia è arrivata dalla Rete degli Studenti Medi Roma, dalla Cgil Roma Sud e dall'Anpi VII Municipio.

