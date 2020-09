Dai nostri borghi il rilancio dell'Italia post Covid

29 settembre 2020 a

Sabato 3 ottobre dalle 10.30 a Bagnoregio, nella ormai rinomata a livello internazionale Civita di Bagnoregio, si terrà il dibattito sul tema "La rete delle città identitarie. Di come i borghi salveranno l'Italia dalla globalizzazione".

Sutri, rappresentata dal sindaco Vittorio Sgarbi, che aprirà gli interventi, e Bagnoregio si uniscono in un dibattito, organizzato dall'associazione nazionale Cultura Identità di Edoardo Sylos Labini, per portare al Paese l'importante testimonianza di due borghi che ce l'hanno fatta a trasformare in realtà il motto "la bellezza diventa ricchezza". Presenti ospiti importanti e molti sindaci italiani.

