Tridico si aumenta lo stipendio, Vittorio Sgarbi fa a pezzi i Cinque Stelle: "Messo lì da loro, poi non pagano le pensioni"

Giada Oricchio 26 settembre 2020 a

Stipendio aumentato con effetto retroattivo. Esplode il caso sul compenso del presidente dell'Inps Pasquale Tridico che manda su tutte le furie anche Vittorio Sgarbi. Il capo dell'Ente di Previdenza solo solo pochi fa, denunciava che 33 mila domande di cassa integrazione erano ancora da pagare ma nonostante il caos e lo scandalo cig il capo dell'Inps avrebbe deciso di auto premiarsi per il lavoro svolto visto che "il compenso del presidente - come riporta La Repubblica - è schizzato a 150mila euro dai 62mila percepiti in principio di mandato".

"Vogliamo parlare dell’INPS che un giorno sì e l’altro pure lancia l’allarme sulla difficoltà a pagare le pensioni mentre il suo presidente, messo lì dai 5 Stelle, si aumenta lo stipendio?" denuncia il critico d'arte e parlamentare.

