Vittorio Sgarbi choc: a Non è la d'Urso la confessione su Garko e la verità su Franceska Pepe

Vittorio Sgarbi a “Live - Non è la D’Urso”, il talk domenicale di Canale 5, svela aneddoti su Eva Grimaldi, Gabriel Garko e Franceska Pepe, attuale concorrente del GFVip 5.

Barbara D’Urso, a “Live - Non è la D’Urso”, tratta il coming out di Gabriel Garko al Grande Fratello Vip e chiede a Vittorio Sgarbi, suo ospite in studio, se ha qualcosa da dire. Il critico d’arte parte a tavoletta: “Ho molti aneddoti su Gabriel Garko. Andiamo indietro nel tempo, ma ero fidanzato con Eva Grimaldi, era su tutti i giornali, siete troppo giovani per ricordarlo. Eva era innamorata di me come può esserlo una donna piena di personalità, a un certo punto mi tradì con Garko, si innamorò di lui perdutamente e veniva da me a parlarmene, una cosa irritante. Saranno stati fine anni ’80, inizi ‘90”.

Gli ospiti sono scettici, ma Barbara D’Urso li interrompe: “No, no, è possibile perché Eva, Gabriel Garko e Alberto Tarallo a quell’epoca abitavano nel mio stesso palazzo. Loro a piano terra e io più su e ci incontravamo continuamente” e Sgarbi: “Che Eva mi avesse tradito con uno più giovane mi dava fastidio. Una volta al Maurizio Costanzo Show, Garko fece vedere un calendario dove era completamente nudo e io dissi che era la misura di un calendario omosessuale, cioè dissi che era un calendario fatto da un uomo per gli uomini e lui reagì come se fosse irritato, come se avessi rivelato una cosa che a lui stesso non fosse ancora chiarissima. Lui cercò di far capire che avevo detto una cosa sbagliata”. E la D’Urso scherzando: “Eva ha preferito Gabriel Garko a te! Rosicavi!”.

Non solo Eva Grimaldi nel passato di Vittorio Sgarbi, anche Franceska Pepe, la discussa concorrente del GFVip 5. Sgarbi ha raccontato la verità sul flirt di 7 ore: “Andai a inaugurare una mostra a Sanremo in occasione del Festival e fu un amore straordinariamente immediato, non mi era mai successo prima. Venne verso di me una donna molto bella, io non avevo capito chi era, disse qualcosa tipo che era stata Miss Mondo, fu totalmente libera di amarmi, poi la portai a cena, arrivò questa giornalista, mi chiese se era la mia fidanzata e io dissi sì”, la D’Urso approfondisce e Sgarbi: “Come ho fatto altre volte, mi isolai e mi nascosi dietro un angolo insieme a lei e questo stabilì un’intimità molto affettuosa da cui derivò il fidanzamento successivo che finì verso le sei del mattino. La invitai a dormire da me, ma si rifiutò”. Ma non è finita perché Vittorio Sgarbi ricorda di averla incontrata un’altra volta in aereo e di non averla riconosciuta subito, quando lei gli ha rinfrescato la memoria, l’onorevole ha pensato: “Ok, non ho voglia di ricominciare, già fatta, ma la cosa divertente fu che mi chiese di far togliere da Vanity Fair la storia, io chiamai anche il direttore, voleva far rimuovere la storia, ma quello che mi diverte è che oggi quella storia le consente di fare il Grande Fratello. Lei voleva far dimenticare quelle 7 ore, ma alla fine è stato un bene che non siano state rimosse”.

La D’Urso sottolinea: “Lei dice che non c’è stato niente” e lo scrittore: “Può dire quello che vuole, io so che lei mi venne incontro affettuosa ed era così immediata che io abbandonai tutti e ce ne andammo in intimità dietro il quadro. Sì, un colpo di fulmine. Un istinto alla ‘ti voglio’. Di queste 7 ore quante dietro il quadro? Venti, diciotto minuti. Sotto i venti, Sabrina mi perdona, sopra sono tradimenti. Ho un orologio interiore. Fuori dalla stanza dove ci eravamo chiusi, c’erano le persone che bussavano perché volevano vedere i quadri ed erano un po’ turbati. Mi voleva rinnegare però adesso le è servito”.

