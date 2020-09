Non è L'Arena, Flavio Briatore dopo il Covid: "Attacco vergognoso al Billionaire perché non siamo i radical chic di Capalbio"

27 settembre 2020 a

Le polemiche sulla Sardegna e sul Billionaire? Una questione puramente politica. Ne è convinto Flavio Briatore che, ospite da Massimo Giletti a "Non è L'Arena" ribadisce che quello contro la Sardegna è stato un attacco mediatico. "Un attacco mediatico vergognoso - esclama - Ci sono stati contagi anche nelle discoteche di Rimini. A Capalbio invece sono tutti radical chic...". Discoteche di destra e discoteche di sinistra, secondo l'imprenditore piemontese che spiega: "Solo le discoteche di destra avevano il virus, quelle di sinistra no". Dunque un attacco mediatico "orchestrato politicamente". "Il Billionaire è stato strumentalizzato, perché noto in tutto il mondo" denuncia.

Ora dopo tre settimane di positività e due tamponi negativi, Briatore è tornato alla normalità: "Ho appena fatto quasi cinque chilometri di camminata e ho ripreso il lavoro normale di prima".

