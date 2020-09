Donna stuprata da immigrato. A Orte regna la paura

19 settembre 2020 a

Stuprata da un immigrato del Ghana. Adesso i cittadini di Orte hanno paura davvero. "Lo stupro su una trentacinquenne del luogo da parte di un extracomunitario richiedente asilo del Ghana e' il manifestarsi di una violenza cui piu' volte ci siamo fatti carico chiedendo appena un mese fa l'istituzione di un posto fisso di Polizia ad Orte. L'ennesima violenza amplifica ancora di piu' una questione difficile, che rischia di esacerbare ulteriormente gli animi di cittadini stanchi e impauriti da queste schegge impazzite". Lo scrive, in una nota, Fabio Conesta' Segretario Generale del sindacato di Polizia Mosap, riferendosi all'ennesimo atto di violenza, questa volta contro una donna del posto.

"Piu' volte abbiamo chiesto - ricorda Conesta' - di rafforzare il sistema di sicurezza della città perche' I numeri parlano chiaro e in particolare sull'immigrazione: 2002 stranieri registrati su 9449 abitanti ovvero il 21,19 per cento della popolazione, tra le piu' alte d'Italia. Molti di questi dediti ad attività illecita e microcriminalità". "La nostra richiesta di un posto di Polizia ad Orte, richiesta recepita positivamente dalle autorità competenti, deve essere vista - aggiunge Conestà - nell'ottica di un significativo incremento di forze dell'ordine che vuol dire più sicurezza non solo in città, ma in tutto il territorio del comune, punto nevralgico e cerniera tra Nord e Sud del Paese".

