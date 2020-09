Una folla in bianco dà l'ultimo saluto a Willy. La passerella di Conte e Zingaretti

12 settembre 2020 a

È arrivato ora tra gli applausi, scortato dalla Polizia, il feretro di Willy Monteiro Duarte nel campo sportivo di Paliano dove si celebreranno i funerali. Una folla commossa - tantissime le persone vestite di bianco - ha iniziato ad arrivare dalle prime ore del mattino per l'ultimo saluto al ragazzo di origini capoverdiani morto dopo un brutale pestaggio a Colleferro per il quale quattro persone sono state arrestate.

Alla commozione della comunità si aggiunge la passerella dei politici. Il premier Giuseppe Conte è arrivato al campo sportivo di Paliano. Assieme a Conte, alle esequie, ci sono anche il governatore Nicola Zingaretti e la ministra dell’Interno Luciana Lamorgese. Moltissime le persone presenti tra amici del giovane 21enne, ex compagni di classe, e membri della comunità capoverdiana da cui Willy proveniva.

All’esterno della saletta della camera mortuaria del Policlinico Tor Vergata, dove fino a poche ore fa giaceva il corpo di Willy Monteiro Duarte, c’è un libro per le firme e le dediche: ci sono decine di pagine di pensieri in memoria del ragazzo ucciso dopo un pestaggio domenica scorsa a Colleferro. "Angelo coraggioso, non ti dimenticheremo", "resterai per sempre con noi". All’interno, mamma Lucia in piedi davanti alla bara: stremata dalla fatica e dal suo dolore, l’altra figlia e il marito cercano di farle forza. "Ho un figlio che ha 18 anni, pochi in meno di Willy", racconta una delle tante persone accorse per l'ultimo saluto, tra le lacrime. "Quello che è successo riguarda tutte le madri, è un dramma di tutte le famiglie. Mi sono sentita di fare le condoglianze alla madre e di dirle che il sacrificio del suo angelo non sarà dimenticato. Mi ha ringraziato con un filo di voce, non aveva nemmeno la forza di parlare".

