Il dramma dell'ex Non è la Rai: curano solo il Covid e non i malati "veri"

12 settembre 2020 a

a

a

C'è tempo e spazi solo per chi ha il coronavirus, e chi ha malattie anche gravi è abbandonato. L'ennesima denuncia arriva da Tiziana Grassi, ex stellina di Non è la Rai e opinionista di Forum. "Quando tocca a noi 'veri' malati essere curati? Siamo stati abbandonati, forse per la sanità siamo tutti guariti? La vera conta dei morti l’avremo a breve, quando i 'veri' malati abbandonati a se stessi si saranno 'curati' da soli", è il suo sfogo.

Liquidati con un sms dallo Spallanzani. L'ira dei pazienti non Covid: possiamo anche crepare

“Ho il morbo di Crohn da quando ho 14 anni e un endometriosi grave. Ho dolori cronici importanti e sono stata immunosoppressa fino a poco fa. Mi hanno sospeso l’immunosoppressore perché avrei dovuto cominciare una nuova terapia. I medici di base sono stati quasi irreperibili e in pronto soccorso non accettavano urgenze”. ha detto a Oltre.tv. “Hanno bloccato tutto e ora mi ritrovo senza terapia e abbandonata alla malattia e ai dolori. Sono abbandonata a me stessa”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.