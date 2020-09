Liquidati con un sms dallo Spallanzani. L'ira dei pazienti non Covid: possiamo anche crepare

01 settembre 2020 a

a

a

Dall'inizio dell'emergenza Coronavirus molti pazienti con altre patologie, anche virali, sono stati abbandonati a loro stessi. Oggi per loro l'ennesima doccia gelata, arrivata per sms. "INMI è centro COVID il Suo appuntamento è sospeso potrà essere riprogrammato SOLO se urgente con email a [email protected] allegando impegnativa" è il messaggio che i pazienti "non Covid" in cura allo Spallanzani hanno ricevuto oggi sul loro telefonino. Un colpo durissimo per chi ha forme virali o patologie gravi come Hiv ed epatite C, ed è terrorizzato dal non ricevere più le cure adeguate da mesi e per chi sa quanto tempo ancora.

Covid, a Genzano il nuovo focolaio

"Cosa significa 'visita urgente"'per un utente preso in carico da più di 10 anni dallo Spallanzani, con comorbilità HIV positivo più HCV positivo? Da febbraio, gli utenti dello Spallanzani non ricevono alcuna assistenza diretta: annullate le analisi periodiche di controllo, annullate le visite mediche per monitorare lo stato di salute e adeguare le terapie e i protocolli farmacologici", è lo sfogo di un paziente che oggi ha ricevuto l'sms che ha stroncato le speranze di tornare a essere assistito direttamente dall'INMI in tempi brevi.

Salvini: ci manca lo Spallanzani a chiedere più clandestini

"È rimasta l'assistenza indiretta, cioè la somministrazione dei farmaci, che gli utenti possono andare a ritirare in farmacia ogni tre mesi, secondo le prescrizioni ormai non aggiornate da febbraio. Le associazioni che seguono il calvario degli utenti affetti da positività ai virus che non si chiamano 'covid', denunciano che tutti i pazienti dello Spallanzani non affetti da coronavirus, in attesa da febbraio di una ripresa della normale attività di routine di analisi e visita, hanno ricevuto il seguente messaggio oggi primo settembre 2020: 'INMI è centro COVID il Suo appuntamento è sospeso potrà essere riprogrammato SOLO se urgente con email a [email protected] allegando impegnativa'. Un appuntamento sospeso da quasi un anno può essere riprogrammato SOLO se urgente? Che significa urgente per uno affetto da HIV e HCV positivi? Aids conclamato o tumore epatico?", si chiede il paziente che coglie il paradosso della vicenda: "E chi dovrebbe fare l'impegnativa se non lo stesso team medico dello Spallanzani che lo ha in carico, ma che non lo visita più né ha più analisi da visionare? Significa che se non hai il covid puoi crepare?".

Mascherine, finti test, vaccino. Storace dà a Zingaretti il Nobel della bufala

La situazione, naturalmente, è simile anche per altre patologie e altri istituti: "E questo sta succedendo anche per tutte le altre patologie, dai tumori alle malattie cardiovascolari".