Selvaggia Lucarelli contro Zangrillo, il colpo di grazia di Vittorio Sgarbi: il Covid non ti ha voluto

Vittorio Sgarbi interviene a gamba tesa nel battibecco sul Coronavirus tra Selvaggia Lucarelli e Alberto Zangrillo: "Il Covid non ti ha voluta". Giovedì sera a "Piazza Pulita", il talk economico-politico di Corrado Formigli su LA7, Zangrillo ha dichiarato che la carica virale del Covid di Silvio Berlusconi era così alta che a marzo avrebbe avuto un esito infausto, la giornalista ha osservato su Twitter che a marzo per un 83enne comune non si sarebbe trovato un posto in Terapia Intensiva mandando su tutte le furie Zangrillo che ha replicato: "Donna cattiva e volgare. Che Dio la perdoni".

La Lucarelli però lo ha messo alla berlina rivelando che in privato la chiama "gentilissima" pur di rabbonirla. Quando sembrava che la querelle fosse finita, il critico d'arte Vittorio Sgarbi si è buttato nella mischia di Twitter con un post non proprio in punta di fioretto: "Avrebbero ricoverato anche te in terapia intensiva, in marzo. Ma il Covid non ti ha voluto".

